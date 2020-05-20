Спецоперация по задержанию четверых боевиков проводится в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Четверо боевиков заблокированы в одном из частных домов, идет штурм", - сказал собеседник агентства.

Операция проходит в районе селений Муцалаул и Гоксув. По предварительной информации, заблокированы четверо молодых местных жителей, которые ранее одновременно ушли из своих домов в неизвестном направлении.

* * *

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков, скрывшуюся в лесу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, остатки так называемой эндирейской бандгруппы были обнаружены в ночь на 22 мая у села Гоксув в Хасавюртовском районе, после чего силовики начали погоню за боевиками. Правоохранители прочесывают лесной массив. Боестолкновения пока не было.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.