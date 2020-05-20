В Турции рассказали, как будут принимать туристов

Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель с помощью тепловизоров измерят температуру. При этом в Турции будут проверять на коронавирус всех приезжающих иностранцев, пишет РИА Новости.

Турецкие отели, которые претендуют на получение "сертификатов здоровья", начали готовить свою инфраструктуру к новым требованиям, в их перечне 132 пункта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Если у человека при заселении в гостиницу обнаружится жар, его до выяснения причин поместят в "изолятор", расположенный за пределами основного здания. Он должен быть оборудован в каждом отеле. В такой комнате есть кровать, медицинские приборы, а также отдельная комната для врачей и медсестры, которые должны говорить по-английски. Если понадобится, то больного отправят на скорой в больницу.

Отельеры Бодрума, которые первыми начнут принимать внутренних туристов, уже занимаются расстановкой мебели, шезлонгов и других элементов инфраструктуры с учетом социального дистанцирования. Для соблюдения дистанции в два метра придется убрать каждый второй "лежак".

Отмечается, что отельеры стараются учитывать всевозможные мелочи. Например, даже фирменные ручки, которыми пользуется турист при заполнении карточки гостя, будут одноразовыми.

Чтобы соответствовать "сертификату здоровья", гостиницы массово закупают термометры, тепловизоры, дезинфицирующие средства для рук и маски. Есть отели, которые планируют раздавать постояльцам персональные наборы антибактериальных и защитных средств.