Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Свыше 500 сотрудников ООН по всему миру заразились коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора женевского офиса организации Татьяну Валовую.

Только в Женеве выявлено 50 случаев заражения.

«К сожалению, были жертвы у ряда международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших сотрудников», - отметила Валовая.

По ее словам, Дворец Наций вновь будет готов принять сотрудников с июня, при соблюдении всех необходимых мер осторожности и безопасности.

По последним данным, в мире выявлено более 5,2 млн случаев заражения новым коронавирусом.