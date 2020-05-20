Кровавая рыбалка: житель Украины расстрелял семь человек

В Житомирской области Украины местный житель расстрелял семь человек из охотничьего ружья, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Как сообщает УНИАН, всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая убийцу, гражданина 3., 1962 г.р. Подозреваемый выпивал вместе с компанией из восьмерых киевлян, приехавших на рыбалку. Позже шестеро отдыхающих ушли спать, а двое продолжили употреблять спиртное вместе с хозяином пруда.

Около часа ночи мужчина, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Всего он успел расстрелять семерых человек.

Подозреваемый в убийстве семи человек задержан полицейскими и находится под стражей. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет. Правоохранители начали уголовное производство по факту массового убийства.

Супруга стрелка сказала, что часть погибших были приятелями ее мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить. Также известно, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.