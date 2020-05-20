Лукашенко: Белоруссия будет развивать ракетное производство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет развивать свое ракетное производство. Об этом сообщает «БелТА».

Он заверил, что Белоруссия является миролюбивой страной и не намерена «заниматься глобализмом, захватывать чужие государства». Лукашенко указал на то, что к республике со стороны других государств такой интерес отсутствует. Поэтому Белоруссии «нет смысла» разрабатывать «межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием», отметил он.

«Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — сказал Лукашенко.