Легендарный стадион снесут

В Италии региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии не признала легендарный стадион «Сан Сиро», на котором проводят домашние матчи «Интер» и «Милан», сооружением исторического или культурного наследия. Как сообщает La Repubblica, в связи с этим комиссия дала разрешение на снос арены.

Решающим в оценке одного из старейших и крупнейших стадионов Италии стало то, что на данный момент у арены осталась лишь незначительная часть оригинальной архитектуры, сообщает Спортбокс.Ru. Многочисленные реконструкции, которые проводились менее 70 лет назад – а именно этот срок внесен в документы в качестве минимального при оценке того или иного здания, — привели к тому, что арена не попала под положения о защите исторического наследия.

Руководители двух миланских суперклубов уже представили совместный проект новой арены, которую построят на месте одного из старейших стадионов в Италии.