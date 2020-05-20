Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:48

Нынешней ночью начались авиаудары ВВС ливийской национальной армии Халифы Хафтара по войскам Правительства национального согласия. На авиабазу аль-Джуфра, контролируемую силами фельдмаршала, прибыли российские истребители. Как утверждается, четыре МИГ-29 прибыли из Сирии в сопровождении российских Су-35 и приземлились на аэродроме в 230 километрах от Сирта. С учетом боевого радиуса действий этих машин – вполне достаточно для покрытия воздушного пространства Западной Триполитании, где войска Хафтара теряют позицию за позицией. Накануне главнокомандующий ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр Аль-Джаруши анонсировал масштабную операцию авиации фельдмаршала «Огонь с небес» и обозначил ее основные цели: «Вы увидите самую крупную воздушную кампанию в ливийской истории в ближайшие часы. Все турецкие позиции и интересы во всех городах являются законными целями для наших самолетов, и мы призываем гражданское население держаться от них подальше».

После сокрушительного поражения, которое ЛНА потерпела в апреле-мае нынешнего года, у Хафтара оставалось всего два варианта. Либо брать паузу для перегруппировки сил и накопления новых запасов вооружений для следующего этапа войны. Либо – убеждать своих внешних спонсоров, что необходима массированная атака на силы Правительства национального согласия и протурецкие силы в Ливии. Фельдмаршал запустил сразу оба. С одной стороны – запросил у Триполи «перемирия», читай – оперативной паузы, пообещав даже отвести свои отряды на 2-3 километра от текущих позиций в южных районах ливийской столицы. На что получил отказ, причем в Правительстве национального согласия (ПНС) вполне разумно обосновали его тем, что Хафтар просто боится новых поражений. С другой, после потери базы Аль-Ватыя верхушка «генералитета» ЛНА в срочном порядке убыла в Каир, где провела расширенное совещание с участием президента ас-Сиси, эмиссаров из Объединенных Арабских Эмиратов, а также пожелавших остаться анонимными «представителями одной из европейских стран». На этой встречи посланники Хафтара поставили вопрос ребром: «Хотят ли собравшиеся появления турецкой военной базы к западу от египетских границ и победы Анкары в Ливии?» Если нет – то надо что-то делать, читай – спасать войско фельдмаршала от полного разгрома, бросив на это все имеющиеся у иностранных спонсоров ливийского «верховного правителя» возможности. Причем – срочно. «Гласу вопиющих» вняли, и началась лихорадочная операция по спасению ситуации, поскольку усиление Анкары в Ливии для антитурецкой коалиции совершенно неприемлемо, да чего уж там – геополитическое фиаско и серьезные убытки. ОАЭ и Франция договорились усилить свое сотрудничество в Ливии, которая является основой их стратегического сотрудничества, что однозначно означает новые поставки военной помощи битому ренегат-фельдмаршалу. В районе Сиди Баррани (Египет), как сообщают источники, спешно расширяется авиабаза, которая может использоваться для операций дронов закупленных Эмиратами в Китае.