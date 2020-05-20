И снова Ливия: огонь с небес и российские истребители оперативный комментарий
Нынешней ночью начались авиаудары ВВС ливийской национальной армии Халифы Хафтара по войскам Правительства национального согласия. На авиабазу аль-Джуфра, контролируемую силами фельдмаршала, прибыли российские истребители.
Как утверждается, четыре МИГ-29 прибыли из Сирии в сопровождении российских Су-35 и приземлились на аэродроме в 230 километрах от Сирта. С учетом боевого радиуса действий этих машин – вполне достаточно для покрытия воздушного пространства Западной Триполитании, где войска Хафтара теряют позицию за позицией.
Накануне главнокомандующий ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр Аль-Джаруши анонсировал масштабную операцию авиации фельдмаршала «Огонь с небес» и обозначил ее основные цели: «Вы увидите самую крупную воздушную кампанию в ливийской истории в ближайшие часы. Все турецкие позиции и интересы во всех городах являются законными целями для наших самолетов, и мы призываем гражданское население держаться от них подальше».
После сокрушительного поражения, которое ЛНА потерпела в апреле-мае нынешнего года, у Хафтара оставалось всего два варианта. Либо брать паузу для перегруппировки сил и накопления новых запасов вооружений для следующего этапа войны. Либо – убеждать своих внешних спонсоров, что необходима массированная атака на силы Правительства национального согласия и протурецкие силы в Ливии.
Фельдмаршал запустил сразу оба. С одной стороны – запросил у Триполи «перемирия», читай – оперативной паузы, пообещав даже отвести свои отряды на 2-3 километра от текущих позиций в южных районах ливийской столицы. На что получил отказ, причем в Правительстве национального согласия (ПНС) вполне разумно обосновали его тем, что Хафтар просто боится новых поражений.
С другой, после потери базы Аль-Ватыя верхушка «генералитета» ЛНА в срочном порядке убыла в Каир, где провела расширенное совещание с участием президента ас-Сиси, эмиссаров из Объединенных Арабских Эмиратов, а также пожелавших остаться анонимными «представителями одной из европейских стран».
На этой встречи посланники Хафтара поставили вопрос ребром: «Хотят ли собравшиеся появления турецкой военной базы к западу от египетских границ и победы Анкары в Ливии?» Если нет – то надо что-то делать, читай – спасать войско фельдмаршала от полного разгрома, бросив на это все имеющиеся у иностранных спонсоров ливийского «верховного правителя» возможности. Причем – срочно.
«Гласу вопиющих» вняли, и началась лихорадочная операция по спасению ситуации, поскольку усиление Анкары в Ливии для антитурецкой коалиции совершенно неприемлемо, да чего уж там – геополитическое фиаско и серьезные убытки.
ОАЭ и Франция договорились усилить свое сотрудничество в Ливии, которая является основой их стратегического сотрудничества, что однозначно означает новые поставки военной помощи битому ренегат-фельдмаршалу. В районе Сиди Баррани (Египет), как сообщают источники, спешно расширяется авиабаза, которая может использоваться для операций дронов закупленных Эмиратами в Китае.
Не осталась в стороне и Москва, перебросив сюда четыре Миг-29 и пообещав добавить еще эскадрилью фронтовых бомбардировщиков Су-24, вероятнее всего – все из той же Сирии.
Нет, Кремль совсем не против договориться с Турцией, как это уже произошло недавно в Сирии. Но в случае с Хафтаром для Москвы все гораздо сложнее. И потому что перспектива, в которой с помощью Анкары Хафтар проиграет, а Саррадж, наоборот, победит, российскую сторону не слишком, мягко говоря, устраивает.
И потому что, в отличие от той же Сирии, в данной ситуации есть еще Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Греция – набор достаточно серьезных игроков, конфронтация с которыми Москве не нужна от слова «совсем». И которые могут создать Кремлю массу проблем в случае, если «ливийская сделка» России и Турции, которая приведет к договоренностям Хафтара и Сарраджа, все же состоится.
Словом, Москва оказалась в достаточно сложном положении, и отправку самолетов на помощь фельдмаршалу не стоит рассматривать как объявление войны Анкаре – далеко не все еще здесь предрешено, это скорее обычная реакция. Тактика принуждения к перемирию. В конце концов, «синица в руке» - то есть договоренности с турками в Сирии – для Кремля во всех отношениях сейчас важнее, чем «журавль» Хафтара, птица крайне непредсказуемого поведения.
И Турции сейчас не просто. Мало того, что одновременное ведение двух активных конфликтов крайне накладно для любого государства как с ресурсной, экономической и политической точек зрения – так еще и сохраняется опасность, что Асад пойдет на сделку с Эмиратами и развяжет активные боевые действия в районе Идлиба.
Поэтому Анкара будет стремиться к тому, чтобы с одной стороны добиться от Москвы сдерживания Асада, а с другой – получить максимальные военно-политические выгоды от захвата авиабазы Аль-Ватия и ослабления давления Хафтара на Триполи.
Что ж, как говорил один политик XX века, страстно любивший кукурузу: «Цели ясны, задачи определены». Будем наблюдать за развитием ситуации.