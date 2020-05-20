Чубайс против раздачи денег при пандемии всем подряд: «И дальше что после этого?»

Глава правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс не поддерживает идею раздавать деньги всем гражданам подряд в условиях пандемии коронавируса и кризиса. Об этом он сказал на международной технологической онлайн-конференции Startup Village LiveStream.

По словам Чубайса, если всем раздать по 20 тысяч рублей, то на это потребуется 2 трлн рублей. "И дальше что после этого? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции и медицинские работники, которые точно нуждаются в поддержке, ее не получат?" - цитирует Московский комосомолец Чубайса.

Следом Чубайс заявил, что так легкомысленно поступать нельзя, назвав при этом "шагом, скорее, разумным" решение российских властей о материальной поддержке семей с детьми.

Чубайс также отметил, что помогать нужно не тем, кто громче всех кричит, а тем, кому тяжелее всего. "Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше", - отметил Чубайс.

"Правильно - научиться считать душевой доход и по нему поддерживать тех, у кого действительно нет источников", - объяснил российский топ-менеджер.