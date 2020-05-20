Погода на завтра: в Баку сильный ветер, в районах - дожди
Завтра, 23 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, днем преимущественно без осадков, вечером пасмурно, местами туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 18-20, днем 23-28, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 753 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
Завтра, начиная с северных и западных районов Азербайджана, временами ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град. Ночью и утром туман, западный ветер временами усилится. Ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем 17-22 градуса тепла.
Завтра днем и в воскресенье на Апшероне будет сильный северный ветер, ожидается заметное снижение температуры, неблагоприятное для метеозависимых лиц.