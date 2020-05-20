В Пакистане разбился пассажирский самолет обновлено 14:30; видео
Пакистанский телеканал Dunya News, сообщает, что самолет осуществлял рейс PK-8303 Лахор – Карачи. На борту находился 91 пассажир. Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.
Местные жители сообщают, что самолет упал на жилые дома. В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
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Рядом с аэропортом Карачи разбился пассажирский самолет "Пакистанских международных авиалиний". Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на авиарегулятор.
Отмечается, что число пассажиров, находящихся на борту самолета, неизвестно.