Пакистанский телеканал Dunya News, сообщает, что самолет осуществлял рейс PK-8303 Лахор – Карачи. На борту находился 91 пассажир. Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.

Местные жители сообщают, что самолет упал на жилые дома. В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.