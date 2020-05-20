В Пакистане разбился пассажирский самолет обновлено 14:30; видео

Пакистанский телеканал Dunya News, сообщает, что самолет осуществлял рейс PK-8303 Лахор – Карачи. На борту находился 91 пассажир.  Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.

Местные жители сообщают, что самолет упал на жилые дома. В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.

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Рядом с аэропортом Карачи разбился пассажирский самолет "Пакистанских международных авиалиний". Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на авиарегулятор.

Отмечается, что число пассажиров, находящихся на борту самолета, неизвестно.

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