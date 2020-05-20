Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 311, общее количество инфицированных в превысило 131,6 тыс. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава ИРИ Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 311. Общее число заболевших достигло 131 652", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Пятый день подряд в стране выявляется более 2 тысяч заболевших COVID-19.

Также Киянуш Джаханпур сообщил, что за 24 часа умер 51 пациент с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 300".