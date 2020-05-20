Римский Колизей откроют для туристов

Больше двух месяцев главная достопримечательность Италии была закрыта из-за коронавируса, однако «музейный» карантин наконец-то отменяют по всей стране.

Как сообщили РИА Новости в археологическом парке Колизея, символ Рима планирует возобновить работу с 28 мая.

Отмечается, что самая посещаемая достопримечательность в мире будет принимать туристов при соблюдении всех санитарных норм, в том числе дистанции в очередях.

19 мая в Италии заработали 14 государственных музеев, в том числе Национальный археологический музей и Национальный музей средневекового и современного искусства в Матере, Археологический парк в Пестуме, Национальная галерея современного искусства в Риме. Во вторник открылась Галерея Виллы Боргезе, а также ряд римских музеев, включая Капитолийские.