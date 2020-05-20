Ильхам Алиев принял участие в видеоконференции с руководством Signify
По инициативе компании Signify (прежнее название Philips Lighting) состоялась видеоконференция президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором данной компании Эриком Рондолатом, главном менеджером по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify.
Как сообщает АзерТАдж, в видеоконференции с азербайджанской стороны также принял участие помощник Президента Азербайджана Натиг Амиров.