Азербайджанский газ дошел до Албании

Началась тестовая закачка газа на албанский участок Трансадриатического газопровода (ТАР), по которому предусмотрена транспортировка азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает консорциум ТАР, началась закачка газа на 4-километровый албанский участок трубопровода от албано-греческой границы до газоизмерительной станции, находящейся в Билиште.

Сообщается, что в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации, это предварительный этап проверки работы трубопровода. Главная цель – обеспечить полную безопасность и готовность инфраструктуры к эксплуатации.

Ожидается, что доставка азербайджанского газа в Европу начнется в 2020 году. По данным на конец апреля, работы по строительству трубопровода завершились на 95,1%.