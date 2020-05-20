Турция отправила в Дагестан медпомощь

Турция отправила в Республику Дагестан груз медицинской помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (СOVID-19).

Как сообщает Anadolu, груз, подготовленный по линии Турецкого общества Красного полумесяца, уже выехал из Анкары. Работы координировались администрацией президента, МИД и Минздравом Турции.

«Груз включает 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок EN149, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысяч защитных очков, медикаменты, пять аппаратов ИВЛ производства Турции и дезинфицирующие средства», - отметил гендиректор турецкого Красного полумесяца Ибрагим Алтан.

22 мая Турция отправит помощь для профилактики и лечения коронавируса и в Таджикистан. В Душанбе доставят 20 тысяч хирургических масок.