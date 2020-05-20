В Грузию можно будет попасть с "паспортом COVID-19"

С 1 июля Грузия откроет свои границы для иностранных туристов. В связи с этим посещающие страну туристы должны будут представить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа.

С таким заявлением выступил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, Грузия сначала примет туристов из стран, объявленных "зелеными зонами":

"Наверное, для туристов будет введен так называемый паспорт COVID-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов", - сказал Гамкрелидзе.