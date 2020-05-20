Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Валеха Алескерова председателем правления структуры управления свободной экономической зоны Алят, сообщает АзерТАдж.

Ранее Валех Алескеров возглавлял временную структуру управления свободной экономической зоны Алят.

Валех Алескеров родился 19 октября 1946 года в поселке Гараери Самухского района. В 1992 году он занял должность вице-президента государственного концерна "Азернефть" и был советником президента компании.

В 1995–2005 гг. Валех Алескеров занимал должность председателя управления иностранных инвестиций ГНКАР.

С 2005 года - депутат и вице-спикер Милли Меджлиса. Председатель комитета природных ресурсов, энергетики и экологии. Руководитель комитета межпарламентского сотрудничества Евросоюз - Азербайджан, сопредседатель двусторонней межпарламентской комиссии Азербайджан-Россия.