В начале февраля Турция развернула танки, артиллерию, бронетранспортеры и пехоту в Идлибе с целью остановить наступление сирийского режима. Наступление сирийцев поддерживали сотни боевиков Хизбаллы м офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции.

Израиль очень внимательно следит за боями между элитной дивизией Хизбаллы Радван и турецкими подразделениями в сирийской провинции Идлиб, пишет израильское издание Mignews.

Хизбалла потеряла тысячи людей за время сирийской гражданской войны, но турецкая операция в Идлибе привела к потерям, с которыми Хизбалла не сталкивалась никогда. Среди убитых - бессчетное количество боевиков дивизии Радван.

Израильская военная разведка сумела идентифицировать несколько ключевых оперативников Радван, убитых в Идлибе. Дивизия была названа так в честь командира Хизбаллы Имада Мугине, по прозвищу Хадж Радван, убитого в результате израильской операции в Дамаске в 2008 году. Дивизия была создана с целью совершения тайных операций против Израиля.

Большинство боевиков Радван воевали в Сирии и получили богатый боевой опыт. Дивизия должна быть на переднем крае любого военного столкновения с Израилем. Ее задачей является вторжение на израильскую территорию - под прикрытием массивных ракетных и минометных обстрелов.

Израиль проводит работы по укреплению северной границы, но из-за финансовых ограничений построено лишь 14 километров укреплений.

На настоящий момент израильское военно-политическое руководство полагает, что Хизбалла не стремится спровоцировать войну на северной границе. Тем не менее, в случае, если Иран почувствует реальную угрозу - например, в случае военного инцидента в Персидском заливе или Ираке, результатом может стать атака Хизбаллы против Израиля.