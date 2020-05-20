Европе американский газ оказался не нужен

В июле европейские покупатели могут отменить до 60 процентов контрактов на поставку сжиженного природного газа из США. Такой прогноз со ссылкой на трейдеров приводит Bloomberg.

Согласно информации, американский газ оказался не нужен Европе из-за снижения спроса и роста запасов в хранилищах. Ожидается, что отмена во второй летний месяц коснется 35-45 грузов. Это больше, чем отменилось в июне, пишет Лента.ру.

Аналитики отмечают, что в настоящее время американские компании по производству СПГ работают себе в убыток из-за нехватки спроса и обрушения цен. В связи с этим отмена поставок может продолжаться как минимум до октября 2020 года. До этого времени у европейских хранилищ не будет возможности освободить место для новых партий.