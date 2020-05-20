Путин Алиеву: «Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире»

Общепризнаны успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства, конструктивного сотрудничества на всех направлениях.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности. Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.