Куда снова пропал Ким Чен Ын?

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, за публичными появлениями которого пристально наблюдают мировые СМИ на фоне циркулировавших слухов о проблемах со здоровьем, остается в Вонсане после посещения им завода по производству удобрений в начале мая. Об этом сообщают японские и южнокорейские СМИ.

По данным агентства Киодо со ссылкой на неназванные источники, "лидер Северной Кореи не возвращался в Пхеньян после посещения завода 1 мая", однако "о точных причинах того, почему Ким Чен Ын продолжает находиться в курортном комплексе на побережье, неизвестно", пишет РИА Новости.

Похожая информация о месте пребывания лидера КНДР обнародована и в южнокорейской газете "Чунан Ильбо". Издание со ссылкой на источники на Севере сообщает, что "Ким Чен Ын с 11 апреля покинул Пхеньян и находится в Вонсане".

"...По данным источников газеты на Севере, Ким Чен Ын... продолжает вести непубличную деятельность: посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции представителя южнокорейского министерства по делам объединения Ё Сан Ги журналисты поинтересовались относительно нового "исчезновения" главы КНДР. В свою очередь, Ё Сан Ги подчеркнул, что "Ким Чен Ын в январе тоже отсутствовал 21 день".