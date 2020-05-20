Межбанк помог с самозанятостью еще девяти семьям

В прошлом месяце банк приобрел необходимое оборудование для трех малообеспеченных семей, чтобы помочь им создать свой малый бизнес. В этом направлении банк поможет еще девяти семьям. Документы на оборудование уже представлены семьям.

Так, вынужденному переселенцу Кямалову Лачину Фариз оглу, проживающему в Бинагадинском районе Баку, будет предоставлено необходимое оборудование для оказания профессиональных фотоуслуг. Нагиев Джавид Халис оглу, проживающий в Бузовна, также будет обеспечен необходимым оборудованием для полировки паркета и деревянных полов.

Еще три гражданина: вынужденная переселенка Сафарова Ругия Таир гызы, проживающая в Хатаинском районе, Бахышева Саадат Джамиль гызы, проживающая в поселке Говсаны, и Гадиров Рамиль Талат оглу, проживающий в Ширване, будут заниматься производством текстильной продукции на оборудовании, предоставленном МБА.

Жительница Сураханского района Гарибова Мехрибан Эльдар гызы при поддержке банка будет обеспечена музыкальным оборудованием. Алиев Улуюрд Наби оглу, проживающий в Апшеронском районе, жители Гянджи Гасанов Рамиз Фаиг оглу и Хабибов Анар Заман оглу смогут открыть в своем районе салон Playstation с помощью оборудования, предоставленного МБА.

Следует отметить, что программа, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, обеспечивает малообеспеченные семьи производственным или сервисным оборудованием в соответствии с их бизнес-планами. Целью программы является создание для этих семей условий для начала малого бизнеса или развития существующего бизнеса. Уникальность этой программы заключается в том, что она вместо предоставления наличных денег ориентирована исключительно на развитие бизнеса и постоянную занятость.

МБА также участвует в этой программе, принимая в основу свою стратегию поддержки развития малого и среднего бизнеса и принципы корпоративной социальной ответственности. В тесном сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения банк поддержит около 50 малообеспеченных семей для содействия им в открытии малого бизнеса по линии своего Клуба предпринимателей. Эти семьи будут определены со стороны Государственной службы занятости.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.