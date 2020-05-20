С такой инициативой выступил президент EKF Антонио Эспиноз в ходе собрания Совета правления Федерации, которое прошло в формате видеоконференции. Данное предложение было поддержано Национальной федерацией каратэ Азербайджана во главе с Яшаром Башировым.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был состояться в столице Азербайджана в конце марта этого года, однако был отменен из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что Баку проведет континентальное первенство в 2021 году, но EKF оставила это право за шведским Гетеборгом. Таким образом, именно в Швеции, а не в Азербайджане пройдет чемпионат Европы, имеющий лицензионный статус к Олимпиаде в Токио 2021 года.

При этом Яшар Баширов заявил, что наряду с готовностью провести Евро-2022 наша Федерация намерена обратиться в EKF с просьбой провести в Баку и чемпионат Европы-2021, учитывая его лицензионный статус, сообщает пресс-служба Национальной федерации каратэ Азербайджана.

Помимо этого, азербайджанский арбитр Джахангир Бабаев стал членом Судейского комитета EKF, в который входят девять человек.

Также состоялось заседание Всемирной федерации каратэ (WKF), в ходе которого было уделено большое внимание вопросу олимпийских лицензий в Токио-2021. Как известно, Рафаэль Агаев и Ирина Зарецкая гарантировали себе участие в Играх, но так как Олимпиада перенесена на год, WKF приняла решение продлить квалификацию до мая 2021 года. Однако, по словам Яшара Баширова, олимпийским путевкам Рафаэля и Ирины практически ничто не угрожает.

«Очки, набранные в олимпийском рейтинге, остаются. Агаев и Зарецкая с очень большой вероятностью гарантировали себе участие в Токио-2021. Вряд ли в оставшихся соревнованиях их преследователи смогут их опередить. Через квалификационный турнир есть шанс попасть на Олимпиаду и у других наших каратистов», - заявил президент Федерации.

Также стоит отметить, что чемпионат мира, который должен был состояться этой осенью в Дубае, перенесен на ноябрь 2021 года.