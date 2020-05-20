Azercell поддержал более 4000 семей в регионах Азербайджана

Так, в четвертую неделю священного месяца Рамазан компания направила очередную партию продовольственной помощи более 1 000 малоимущих семей, проживающих в регионах страны. В целом, в рамках своего благотворительного проекта Azercell организовал раздачу наборов продовольственных товаров более 4 000 семей, проживающих в условиях социальной изоляции в связи с карантином.

Лидер рынка сотовой связи страны ООО Azercell Telekom продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В течение месяца Рамазан жители Джалилабада, Дашкесана, Физули, Гянджи, Гёранбоя, Гёйчая, Гёйгёля, Гаджигабула, Хызы, Нафталана, Ходжалы, Зангилана, Шуши и Кельбаджара получили продовольственную помощь от Azercell.

Наборы продовольственных товаров были доставлены адресатам со стороны ООО «Азерпочт», Министерства транспорта, связи и высоких технологий, согласно списку малоимущих семей, предоставленному Министерством труда и социальной защиты населения.

Напомним, ООО Azercell Telekom также оказало поддержку около 6 000 малоимущих семей, имеющих одного и более членов семьи с инвалидностью I группы, и в сотрудничестве с Общественным объединением «Региональное развитие» организовало для них раздачу наборов продовольственных товаров по случаю праздника Новруз и в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса (COVID-19).

Кроме этого, присоединившись к благотворительным инициативам лидера сотовой связи в период карантина, группа Azercell Könüllüləri (Волонтеры Azercell), состоящая из сотрудников компании, посещала малоимущие семьи и оказывала им продовольственную помощь.

ООО Azercell Telekom реализовало множество социальных проектов и благотворительных акций в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.