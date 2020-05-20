Коронавирус за сутки убил 1200 американцев

Свыше 25 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали за сутки в Соединенных Штатах, также более 1,2 тысячи человек умерли. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого в университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, привели новые сведения.

Так, за минувшие сутки в США зафиксировали 25 294 новых случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 23 285.

Известно, что жертвами коронавирусной инфекции за последние 24 часа стали 1263 человека, накануне сообщалось о 1518 скончавшихся.

К настоящему моменту в США зарегистрировали более 1,57 миллиона заболевших коронавирусом и свыше 94 тысяч летальных исходов. Подчеркивается, что сумели вылечиться более 298 тысяч человек.