Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева

Китай и Азербайджан являются традиционно дружественными странами и оказывают взаимную твердую поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. После вспышки пандемии COVID-19 обе страны помогают и поддерживают друг друга в преодолении временных трудностей, что отражает высокий уровень двусторонних отношений. Об этом говорится в поздравлении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов с Вами прилагать совместные усилия для непрерывного углубления отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и их народов. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия во всех делах, а дружественному Азербайджану и его народу процветания и счастья», - говорится в поздравлении по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.