Президент России Владимир Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса. Об этом он сказал в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает Лента.ру.

«Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя», — сказал глава российского государства, подчеркнув, что неосведомленность больного COVID-19 о своем диагнозе может стать угрозой его родным и близким.

Президент добавил, что в целом ситуация с коронавирусом по стране стабилизируется, новых случаев заражения становится меньше.

При этом глава российского государства заострил внимание на том, что в период выхода из ограничений нужно строго соблюдать все санитарные требования «для того, чтобы снизить, локализовать риски».