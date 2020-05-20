Впервые за 70 лет: у берегов Финляндии заметили дельфинов-афалин
У берегов Финляндии поблизости от города Турку были замечены бутылконосые дельфины. Ранее млекопитающих у финских берегов встречали в 1905 и 1953 годах.
"Хотя афалины встречаются во всех океанах, они редко встречаются в Балтийском море и, тем более, в финских территориальных водах", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Ученые из Университета Турку уже приступили к наблюдению за дельфинами. По их данным, млекопитающих как минимум трое и это взрослые особи. Ученые призывают всех, заметивших дельфинов, не приближаться к ним и не создавать ажиотажа.