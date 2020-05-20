Путин предупредил о возможности второй волны пандемии
С октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент Владимир Путин.
«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью»,— сказал российский президент на совещании по вопросам борьбы с COVID-19 в стране, сообщает «Коммерсант».