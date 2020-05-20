В Азербайджане выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 59 человек вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациентов 1949 и 1962 г.г.р.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3855 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2399 человек вылечились, 46 скончались, 1410 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 48 из них тяжелое, 61 – средней тяжести, у остальных стабильное.