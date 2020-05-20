В Баку презентовали новую модель Mercedes-Benz GLB

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21 мая официальным импортером Mercedes-Benz в Азербайджане - компанией «АвтоКапитал-Азербайджан» была организована digital-презентация новой модели Mercedes-Benz GLB. Mercedes-Benz GLB абсолютно новая модель в семействе SUV Mercedes-Benz со своим интересным и уникальным дизайном. Длина автомобиля составляет почти 4,5 метра, ширина около 2 метров.

Интерьер, в зависимости от линии исполнения или выбранных опций, необычайно разнообразно адаптируется с учетом индивидуального вкуса. Световые эффекты в комбинации с комфортной подсветкой салона 64 цветов также имеют впечатляющее воздействие.

Грубые алюминиевые вставки в салоне подчеркивают внедорожные гены автомобиля. Очень практичный салон с множеством вариантов трансформации. В салоне действительно много пространства, были представлены пятиместные автомобили, но автомобиль может быть также и семиместным. Задний диван автомобиля в 7-местном варианте можно регулировать на 14 см вперед.

Автомобиль отлично подходит для людей с активным образом жизни. Одно из основных преимуществ этого автомобиля - это его практичность. Трансформационные функции позволяют моделировать салон. Особенностью GLB является устанавливаемый с помощью DYNAMIC SELECT режим Offroad для автомобилей с приводом 4MATIC, в котором, в частности, система ABS адаптируется для легкого бездорожья. С мультифункциональным спортивным рулевым колесом с 3 спицами водитель GLB все держит под контролем.

С помощью серийных кнопок Touch-Control слева и справа он может управлять дисплеем комбинации приборов и мультимедийным дисплеем. Индикация в GLB полностью цифровая – на панели приборов водитель может свободно выбирать свои настройки. Дисплей комбинации приборов обзорно и подробно отображает всю необходимую информацию. Вместе с мультимедийным дисплеем он образует широкоформатный дисплей кокпита.

Концепция Mercedes-Benz Intelligent Drive объединяет в себе инновации в области безопасности и комфорта. Пакет систем помощи водителю представляет собой продуманную комбинацию дополняющих друг друга вспомогательных систем и эксклюзивных функций. Таких как камера 360, Active Brake Assist, Cross Trafic, ассистент удержания полосы движения, Ассистент контроля мертвых зон. Предлагаются двигатели 180 (136 л.с) 200 (163 л.с) 250 (224 л.с) и 250 4MATIC.

Автомобиль в топовом варианте будет выдавать до 224 л.с, что для полуторотонного автомобиля достаточно, чтобы разгонятся до 8 сек. при помощи семи или восьми ступенчатой трансмиссии на двух сцеплениях. А для любителей быстрой езды будет выпущена отдельная серия, которая будет называться GLB 35 AMG, и мотор этого автомобиля будет выдавать 320 л.с. GLB прекрасный спутник в отдыхе, чувствующий себя уверенно на внедорожной местности. Мы уверены, что новое предложение будет весьма интересным для почитателей Mercedes-Benz.