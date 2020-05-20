МИД РФ: Москва намерена добиваться снятия санкций против Ирана

Руководство России приложит все усилия для того, чтобы оружейное эмбарго или другие ограничения против Ирана после октября не существовали. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, передает РИА Новости.

Оружейное эмбарго в отношении Исламской Републики истекает 18 октября.

По словам Рябкова, действующий ныне разрешительный порядок – это продолжение более жесткого режима эмбарго, существовавшего до принятия резолюции 2231.

"Как прописано в резолюции и как мы это знаем из многочисленных обсуждений данного вопроса, Россия, безусловно, сделает все для того, чтобы ничего такого после 18 октября не существовало", - заверил российский дипломат.