Ильхам Алиев наградил представителей науки
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Государственной премии Азербайджана в научной сфере.
Согласно распоряжению, Государственная премия Азербайджана в научной сфере за 2020 год предоставлена за сборник научных статей на тему "Новое квантовое состояние материи - антиферромагнитный топологический изолятор: дизайн, основные электронные особенности и перспективы применения" нижеследующим лицам: Назиму Тимур оглу Мамедову, Имамеддину Раджабали оглу Амирасланову, Надиру Аллахверди оглу Абдуллаеву, Зие Сахаведдин оглу Алиеву.