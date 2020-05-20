Аргентину уже сегодня ждет дефолт

Уже в пятницу, 22 мая, Аргентина может оказаться в состоянии технического дефолта. Хотя власти страны и договорились с кредиторами о продлении переговоров о реструктуризации долга Аргентины, срок выплаты процентов по части облигаций на общую сумму $500 млн истекает уже сегодня, так что невыплата этих процентов будет технически означать дефолт, сообщает Коммерсант.

В середине апреля правительство Аргентины предложило частным кредиторам, долг страны перед которыми превышает $65 млрд, план его реструктуризации. Он предполагает трехлетнюю приостановку выплат, продление сроков погашения до 2030-х годов, списание 62% по долгу (это соответствует $37,9 млрд) и 5,4% ($3,6 млрд) основной суммы задолженности.

Кредиторы несколько раз отклоняли такой план реструктуризации, но сроки переговоров по нему продлевались — сначала с 8 мая до 22 мая, теперь же стороны договорились, что переговоры продолжатся до 2 июня.

В начале мая министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что страна готова рассмотреть возможность дефолта, если кредиторы не согласятся на уступки. Этот дефолт станет девятым в истории страны и третьим за последние 20 лет.