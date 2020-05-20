В Джалилабадском районе в 7 отдаленных селах энергосистема полностью реконструируется, сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, в рамках проекта «Новые села» в Джалилабаде начались работы по обеспечению семи населенных пунктов и одной пограничной заставы – в целом, 670 абонентов устойчивой и качественной электроэнергией.

В селе Бойханлы, расположенном в 50 километрах от центра района, ведутся работы. В этом селе, электричество в котором появилось впервые в 1963 году, в последний раз работы по реконструкции электрического хозяйства проводились в 1980 году. Через 40 лет ОАО «Азеришыг» заново устанавливает электросеть в селе. Будут заменены полностью старые кабели, опорные столбы, счетчики и трансформаторные пункты. Этот процесс поэтапно пройдет в семи селах.