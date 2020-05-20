Срочно: Германия запретила деятельность «представительства НКР» редакционная
Новый поворот в европейской политике. Сепаратисту пригрозили тюрьмой
Общеизвестно, что одним из столпов оккупационной политики Армении против нашей страны и ее оправдания на международной арене было создание марионеточного «карабахского режима» на оккупированных территориях Азербайджана. В рамках этой политики армянская сторона создает и финансирует «дипломатические представительства» сепаратистов в различных странах мира, которые играют роль лоббистских платформ для легитимации оккупационного режима.
Однако, похоже, что Запад и, в частности, страны ЕС стали более чутко прислушиваться к требованиям азербайджанской стороны по поводу прекращения деятельности подобного рода «представительств».
С зарождения карабахского конфликта экономический и политический тяжеловес Европы – Германия – регулярно выражает свою ясную позицию по вопросу «НКР» и оккупации азербайджанских земель. Однако, несмотря на это, в стране, пусть и нелегально, функционировало сепаратистское «представительство», возглавляемое неким Арутюном Григоряном. В список его задач входило лоббирование идеи «независимости Нагорного Карабаха», организация туристических и ознакомительных визитов граждан ФРГ, в том числе политиков, на оккупированные территории Азербайджана. Происходило это, естественно, в обход норм и законов международного права. Более того, карабахский «представитель» информировал своих «клиентов» в Германии о механизмах нелегального посещения Нагорного Карабаха. При этом само «представительство» было оформлено в качестве неправительственной организации «European Center for Arzakh Studies», фактически паразитируя на либеральном немецком законодательстве в вопросе функционирования неправительственных организаций.
Естественно, что у азербайджанской стороны возникли вполне обоснованные вопросы относительно того, насколько, собственно, допустима с точки зрения немецкого закона деятельность подобного «представительства» в Германии, уже не говоря о ее противоречии дружественным связям между Баку и Берлином. Признает ли МИД Германии нелегальную «дипломатическую» деятельность Григоряна – и, если да, то на какой правовой основе? В противном случае, почему же карабахский сепаратист не привлекается к правовой ответственности за свою нелегальную деятельность?
Наконец, 20 мая, после неоднократных настойчивых запросов азербайджанской стороны, МИД ФРГ, с характерной для этой страны обстоятельностью, дал емкий и развернутый ответ.
В самом начале своего письма немецкий МИД четко обозначает свою исходную позицию, на которой и строится вся дальнейшая правовая оценка деятельности «представительства» сепаратистов:
«Как известно, Федеративная Республика Германия не признает т.н. «Республику Арцах». Соответственно, не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования».
Далее МИД Германии переходит непосредственно к вопросу функционирования «представительства»:
«Согласно параграфу 132 Уголовного Кодекса ФРГ, использование титулов или же зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, является уголовно наказуемым. Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства».
После этого немецкое дипломатическое ведомство вбивает последний гвоздь в крышку гроба «представительства арцаха» в Германии:
«В связи с этим МИД ФРГ в письменной форме потребовал от господина Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры». Отметим, что в случае невыполнения требований немецкого государства, Григоряну грозит до года тюремного заключения.
Стоит ли говорить, что подобная однозначная и жесткая реакция немецкого государства вызвала настоящую панику в состоящем из полутора человек «представительстве НКР», курируемом посольством Армении в Германии. В тот же день сепаратисты деактивировали аккаунты «представительства» в социальных сетях Facebook и Twitter.
Также был закрыт контролируемый «карабахскими недодипломатами» пропагандистский сайт «arzach.de», с помощью которого сепаратисты пытались «стимулировать туризм» из Германии на оккупированные азербайджанские территории. Сам Арутюн Григорян спешно удалил свою якобы «официальную» страницу в Facebook: если еще несколько дней под логином «Harut HG» красовался «карабахский дипломат», рассуждавший на ломанном немецком о независимости и субъектности «арцаха», то сегодня такой «пользователь не найден». Наконец, действовавший в Берлине под вывеской НПО «European Center for Arzakh Studies» офис «представительства» тоже был закрыт.
Символично, что ведущая европейская держава, пригрозив уголовным преследованием, указала фейковому карабахскому «дипломату» Григоряну на его место ровно в момент, когда его «президент» принимал «присягу» на оккупированных территориях. Данное решение Германии, позиция которой во внешней политике является четким ориентиром для многих других стран Евросоюза – это важный прецедент и однозначный сигнал в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Не вызывает сомнений, что после успеха в Германии азербайджанская сторона будет планомерно «добивать» сепаратистские представительства по всему миру – до тех пор, пока не будет закрыто последнее «представительство» карабахских сепаратистов за рубежом.