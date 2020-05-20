Редакция haqqin.az 18:17

Новый поворот в европейской политике. Сепаратисту пригрозили тюрьмой Общеизвестно, что одним из столпов оккупационной политики Армении против нашей страны и ее оправдания на международной арене было создание марионеточного «карабахского режима» на оккупированных территориях Азербайджана. В рамках этой политики армянская сторона создает и финансирует «дипломатические представительства» сепаратистов в различных странах мира, которые играют роль лоббистских платформ для легитимации оккупационного режима. Однако, похоже, что Запад и, в частности, страны ЕС стали более чутко прислушиваться к требованиям азербайджанской стороны по поводу прекращения деятельности подобного рода «представительств».

С зарождения карабахского конфликта экономический и политический тяжеловес Европы – Германия – регулярно выражает свою ясную позицию по вопросу «НКР» и оккупации азербайджанских земель. Однако, несмотря на это, в стране, пусть и нелегально, функционировало сепаратистское «представительство», возглавляемое неким Арутюном Григоряном. В список его задач входило лоббирование идеи «независимости Нагорного Карабаха», организация туристических и ознакомительных визитов граждан ФРГ, в том числе политиков, на оккупированные территории Азербайджана. Происходило это, естественно, в обход норм и законов международного права. Более того, карабахский «представитель» информировал своих «клиентов» в Германии о механизмах нелегального посещения Нагорного Карабаха. При этом само «представительство» было оформлено в качестве неправительственной организации «European Center for Arzakh Studies», фактически паразитируя на либеральном немецком законодательстве в вопросе функционирования неправительственных организаций. Естественно, что у азербайджанской стороны возникли вполне обоснованные вопросы относительно того, насколько, собственно, допустима с точки зрения немецкого закона деятельность подобного «представительства» в Германии, уже не говоря о ее противоречии дружественным связям между Баку и Берлином. Признает ли МИД Германии нелегальную «дипломатическую» деятельность Григоряна – и, если да, то на какой правовой основе? В противном случае, почему же карабахский сепаратист не привлекается к правовой ответственности за свою нелегальную деятельность? Наконец, 20 мая, после неоднократных настойчивых запросов азербайджанской стороны, МИД ФРГ, с характерной для этой страны обстоятельностью, дал емкий и развернутый ответ. В самом начале своего письма немецкий МИД четко обозначает свою исходную позицию, на которой и строится вся дальнейшая правовая оценка деятельности «представительства» сепаратистов:

«Как известно, Федеративная Республика Германия не признает т.н. «Республику Арцах». Соответственно, не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования». Далее МИД Германии переходит непосредственно к вопросу функционирования «представительства»: «Согласно параграфу 132 Уголовного Кодекса ФРГ, использование титулов или же зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, является уголовно наказуемым. Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства». После этого немецкое дипломатическое ведомство вбивает последний гвоздь в крышку гроба «представительства арцаха» в Германии: «В связи с этим МИД ФРГ в письменной форме потребовал от господина Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры». Отметим, что в случае невыполнения требований немецкого государства, Григоряну грозит до года тюремного заключения. Стоит ли говорить, что подобная однозначная и жесткая реакция немецкого государства вызвала настоящую панику в состоящем из полутора человек «представительстве НКР», курируемом посольством Армении в Германии. В тот же день сепаратисты деактивировали аккаунты «представительства» в социальных сетях Facebook и Twitter.