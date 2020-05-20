В России ищут добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании российской вакцины от коронавируса. Об этом говорится в официальной группе института во «ВКонтакте», пишет «Лента.ру».

В сообщении сказано, что за участие в испытаниях положена денежная компенсация. Также граждане будут застрахованы от возможных рисков.

Поучаствовать в эксперименте могут взрослые здоровые россияне, которые не были носителями коронавирусной инфекции. У человека не должно быть вредных привычек, психических расстройств, хронических заболеваний в фазе обострения. Женщины не могут быть добровольцами в случае беременности или кормления грудью.

Перед началом испытаний граждане пройдут скрининговое обследование. Сроки проведения исследования и размер выплат будут известны позже.