Жители Ходжасана помешали работе сотрудников «Азеригаз» Абоненты остались без газа, фото
В поселке Ходжасан Бинагадинского района местные жители попытались помешать работе сотрудников «Азеригаз», которые хотели вернуть на место незаконно перемещенную 108 мм газовую трубу, сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеригаз».
Об инциденте были немедленно проинформированы местные органы исполнительной власти и правоохранительные органы.
Из-за того, что не удалось завершить работу до конца, было временно приостановлено газоснабжение 100 абонентов.
Производственное объединение «Азеригаз» напоминает, что внешнее вмешательство в газовые линии и счетчики являются противозаконным. В случае выявления подобных случаев, информация передается в правоохранительные органы.