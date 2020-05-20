Белый дом предупредил Китай о проблемах в экономике из-за Гонконга
Инициативы властей КНР в отношении Гонконга могут "очень плохо" отразиться на китайской экономике, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассет, передает РИА Новости.
"Инициативы Китая в отношении Гонконга очень и очень плохо отразятся на экономике Китая и экономике Гонконга", - заявил Хассет в пятницу журналистам.
Ситуация вокруг Гонконга в последние дни стала причиной обострения отношений Вашингтона и Пекина.
Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру США подхода к принципу "одна страна, две системы". Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.
Пекин критику США отвергает.