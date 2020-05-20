Основатель Twitter будет жертвовать все свои деньги: «Хочу перемен при жизни»

Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси намерен до конца своей жизни раздавать свои средства в благотворительных целях. Об этом он рассказал в интервью политику и предпринимателю Эндрю Яну. Интервью опубликовано на YouTube-канале.

«Мне хочется верить, что я делаю все для помощи людям благодаря работе моих компаний, а также личным сбережениям. Хочу пожертвовать все свои деньги, которые заработал. Мне хочется видеть изменения при жизни», - сказал глава Twitter.

Джек Дорси перечислил различным организациям свыше 85 миллионов долларов. Бизнесмен публично отчитывается о денежных переводах через Google.

Ранее Дорси пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.