Президент Индии поздравил Ильхама Алиева

"Ваше превосходительство,

Рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня Республики.

Между Индией и Азербайджаном существуют тесные культурные и исторические связи, что проявляется в нашем намерении укреплять двустороннее сотрудничество. Надеюсь, что наши совместные усилия еще больше укрепят наше многоплановое сотрудничество.

Пандемия COVID-19 создает невиданную угрозу для человечества. Индия будет продолжать сотрудничество с международным сообществом в борьбе с этой болезнью.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания.

Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.