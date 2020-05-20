Мировой автогигант оказался на грани исчезновения

Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Reuters.

«Да, Renault может исчезнуть», — подчеркнул он. Париж намерен предоставить мировому автогиганту кредит в размере пять миллиардов евро. Ле Мэр отдельно указал, что завод компании во Флен-сюр-Сене должен максимально избежать сокращений.

Ранее стало известно, что японский Nissan, партнер Renault по альянсу, проведет масштабные сокращения, чтобы справиться с кризисом. Под угрозой увольнения окажутся более 20 тысяч человек. В первую очередь это касается сотрудников компании в развивающихся странах и Европе.

По всей видимости, упоминание министров завода во Флен-сюр-Сене связано с тем, что там производятся не только электромобили Renault, но и модель Micra для Nissan

Главной причиной сокращений японцы назвали обрушение продаж на фоне пандемии коронавируса. В середине марта Nissan уже сообщал о прекращении работы своего завода в Испании.