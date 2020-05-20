Коронавирус наступает на Таджикистан: 2,5 тысячи инфицированных

Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане в пятницу достигло 2551 человек, за сутки в стране зарегистрирован 201 новый случай COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава страны.

"По состоянию на вечер пятницы в Таджикистане зарегистрирован 201 новый случай заболевания коронавирусом, число заболевших достигло 2551 человек, за сутки никто не скончался от этой болезни ", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-центра, сейчас в стране 3151 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 1089 человек излечились от этой болезни. Правительство Таджикистана и Министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.