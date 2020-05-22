В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение

Полный запрет на передвижение вступил в силу с вечера пятницы в Саудовской Аравии перед наступлением мусульманского праздника разговения по случаю окончания месяца Рамадан, сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель МВД Талаль аш-Шальхуб, его выступление показал телеканал "Аль-Арабия".

"Сотрудники органов правопорядка начинают с 17.00 пятницы исполнять решение, о котором было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и районах королевства до конца дня среды, 27 мая", - отметил аш-Шальхуб.

Число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии продолжает стремительно расти, и в пятницу Министерство здравоохранения страны сообщило о новом рекордном показателе заболевших коронавирусом за сутки, который составил 2642 человека. При этом общее число заболевших с начала пандемии составило более 67,7 тысячи человек. За сутки умерли еще 13 человек, в результате чего количество смертельных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, составило 364. Число выздоровевших превысило 39 тысяч.

Ранее власти королевства объявили, что в связи с сильным распространением заболевания на пять дней празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана вводится полный запрет на передвижение по всей стране. Саудовские власти объявили в пятницу, что праздник разговения Ид аль-Фитр начнется в стране в воскресенье.