Уволенный первый замгенпрокурора: «Я не знаю, что будет после этого»

«Если есть распоряжение президента, то какой комментарий может быть? Я больше не являюсь первым заместителем генпрокурора», - ответил на просьбу местных СМИ прокомментировать свою отставку Рустам Усубов, накануне освобожденный от должности первого заместителя генпрокурора.

Отвечая на вопрос, чем он будет заниматься после отставки, Рустам Усубов сказал, что пока не знает.

«Я не знаю, что будет после этого», - сказал он.

Рустам Усубов также отказался отвечать на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что ему якобы принадлежит многомиллионная недвижимость.