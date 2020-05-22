Миллиардер Фархад Ахмедов: «Мубариз Мансимов пошел против людей, благодаря которым он стал бизнесменом»

Напомним, что в марте этого года в Турции в результате проводимого Главной прокуратурой Стамбула расследования был арестован основатель группы Palmali Мубариз Мансимов. В отношении бизнесмена были выдвинуты обвинения в связях с руководителями террористической организации FETÖ, а также формировании стамбульской ячейки организации.

«Ко мне не раз обращались с вопросом, почему я молчу по поводу ситуации вокруг Мубариза Мансимова» , - написал на своей странице в Facebook российский бизнесмен азербайджанского происхождения, экс-сенатор Фархад Ахмедов.

«Сразу скажу, не молчу. Я обращался по его поводу в Турции на самый высокий уровень. Но всем надо помнить, что это их страна, их суд. Я точно знаю, что и публичность, и любые попытки как-то повлиять на ход следствия и решение суда в Турции, тем более на позицию президента будут иметь только обратный эффект. Я это понимаю лучше других. За последние годы я дважды лично участвовал в «разруливании» проблем между Россией и Турцией. Последний, и уже последний раз месяцев пять назад.

Я не знаком со спецификой деятельности его компании, поэтому скажу только то, что знаю. Он много лет строил свой бизнес в тесном взаимодействии с тремя друзьями. Из них я близко знаю одного его, кстати, Мубариз из уважения называл «дядей». Он нас и познакомил. Но в последнее время Мубариз со всеми вошел в конфликт, пошел против людей, благодаря которым он стал крупным бизнесменом, ведь без них, в одиночку, он не смог бы создать танкерный флот. Как говорится, «Рozma dostla, yoldaşla təmasi, yaman olur onun davasi», - пишет Фархад Ахмедов.

По словам Ф.Ахмедова, четыре месяца назад Мубариз Мансимов обратился к нему за помощью.

«Я сделал все, что мог, но поставил условие, чтобы он публично извинился перед своими партнёрами. Он согласился, а дальше произошло то, что произошло.

Меня беспокоит и то, что четыре главных свидетеля против него это не просто руководители его компании, но и его друзья. Что случилось? Он потерял доверие своих сотрудников и друзей? Но о сидящих, так же как об ушедших от нас, либо хорошо, либо ничего.

Его бывшие сотрудники и друзья, насколько мне известно, говорят о связях Мубариза с террористами. Про это, про его участие в каких-либо радикальных организациях ничего сказать не могу. При мне он подобных разговоров не вел и никогда не упоминал имя Гюлена. Наоборот, мне он всегда говорил, что он сторонник Эрдогана.

Я верю в силу правды и справедливости. Время все расставит на свои места. Поэтому ждем результатов следствия и решения суда», - написал Фархад Ахмедов.