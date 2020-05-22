Сегодня во 2-й Бундеслиге состоялись два матча 27-го тура, в одном из которых играла команда футболиста сборной Азербайджана Дмитрия Назарова «Эрцгебирге Ауэ».

На этот раз «Ауэ» противостоял в гостях «Нюрнбергу». Встреча завершилась со счетом 1:1, а Назаров смог отличиться во втором матче подряд. На 51-й минуте Дмитрий вывел свою команду вперед. На 63-й минуте благодаря автоголу «Нюрнберг» сравнял счет.

В текущей турнирной таблице «Эрцгебирге Ауэ» с 38 очками занимает 5-е место, отставая на 7 очков от 3-го места, которое дает право сыграть в переходных матчах за выход в Бундеслигу. Всего будет сыграно 34 тура.