Второй подряд гол футболиста сборной Азербайджана в Германии После карантина
Сегодня во 2-й Бундеслиге состоялись два матча 27-го тура, в одном из которых играла команда футболиста сборной Азербайджана Дмитрия Назарова «Эрцгебирге Ауэ».
На этот раз «Ауэ» противостоял в гостях «Нюрнбергу». Встреча завершилась со счетом 1:1, а Назаров смог отличиться во втором матче подряд. На 51-й минуте Дмитрий вывел свою команду вперед. На 63-й минуте благодаря автоголу «Нюрнберг» сравнял счет.
В текущей турнирной таблице «Эрцгебирге Ауэ» с 38 очками занимает 5-е место, отставая на 7 очков от 3-го места, которое дает право сыграть в переходных матчах за выход в Бундеслигу. Всего будет сыграно 34 тура.
Это второй посткарантинный тур во 2-й Бундеслиге. Отрадно, что и в первом матче, и сегодня Назаров смог отличиться. В игре 26-го тура против «Зандхаузена» (3:1) полузащитник сборной Азербайджана забил с пенальти, а во встрече с «Нюрнбергом» поразил ворота соперника с игры.
Матчи 1-й и 2-й Бундеслиг были возобновлены 16 мая. Игры в обеих лигах проходят без зрителей.