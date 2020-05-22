Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Желаю братскому Азербайджану дальнейшего динамичного развития, а также достижения Вашим народом всех целей под Вашим руководством и передаю самые добрые пожелания.

Уверен, что продолжающиеся на протяжении веков традиционная дружба и сотрудничество между нашими народами и дальше будут всесторонне укрепляться.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов, а азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.