Сахиль Бабаев об открытии еще пяти центров DOST

В ближайшее время в Бинагадинском районе Баку откроется центр DOST - Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения. Как передает haqqin.az, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в пятницу на коллегиальном заседании.

По словам министра, в ближайшие несколько лет планируется значительное расширение сети центров DOST, будет обеспечено создание новых центров в Баку и по всей стране.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по открытию еще 5 центров DOST – в Бинагадинском и Абшеронском районах столицы, Губинском и Бардинском районах, а также в городе Сумгаит.