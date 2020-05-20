Страны бывшего СССР с территориальными проблемами предложили принять в НАТО

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР с тем, чтобы территориальные конфликты не служили препятствием для их членства в альянсе, передает Интерфакс.

В ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу Волкер заявил, что "Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в альянс, и она оккупировала определенные территории этих стран".

"А члены Альянса не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых есть территории, оккупированные Россией, поскольку согласно пятой статье (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс – ред.) это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой", - сказал Волкер.

Поэтому он предложил изменить правила вступления в альянс для ряда государств. "Словом, соответствующая страна и НАТО подписывают договор о том, что пятая статья не будет непосредственно касаться оккупированных территорий", - пояснил Волкер.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", - заявил бывший американский дипломат.